Terra X: Giganten der Kunst – Teil 1 über Vincent van Gogh

In einer neuen dreiteiligen Reihe widmet sich "Terra X" den großen Meistern Michelangelo, Rembrandt und van Gogh. War Letzerer wirklich wahnsinnig oder doch eher ein hochsensibles Genie?

Seine Gemälde zählen zu den berühmtesten und teuersten Kunstwerken der Welt: Mit Werken wie "Die Sternennacht" (1889) oder "Sonnenblumen" (1888) offenbarte Vincent van Gogh seinen ganz persönlichen Blick auf die Schönheiten unserer Welt. Doch der gebürtige Niederländer wurde nicht von Anfang an als künstlerisches Genie gefeiert. Viele seiner Zeitgenossen betrachteten ihn als Dilettanten oder gar als Wahnsinnigen. Eine neue Dokumentationsreihe aus der ZDF-Sendereihe "Terra X" möchte der Sache nun auf den Grund gehen.

"Giganten der Kunst" lautet der Titel der zunächst dreiteiligen Reihe. Neben van Gogh sollen auch sein Landsmann Rembrandt (Sonntag, 6. März, 19.30 Uhr) und der Italiener Michelangelo (Sonntag, 13. März, 19.30 Uhr) porträtiert werden. Die wohl spannendste Biografie der dreien dürfte jedoch van Gogh auszeichnen: Zeit seines Lebens wurde der 1853 geborene Maler von rätselhaften Anfällen gequält. Zeitweise führten ihn diese auch in die Nervenklinik von Saint-Rémy, in der einige seiner heute bekannten Werke entstanden. Unvergessen ist van Gogh bis heute auch aufgrund eines Streits mit dem französischen Maler Paul Gauguin, in dessen Folge sich van Gogh selbst ein Ohr abschnitt.