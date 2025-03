"Terra X History: Wilde Zeiten. Das letzte Jahr der DDR": Zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung

Mauerfall, Sturm auf die Stasi-Zentrale, Hausbesetzungen: Die DDR-Bürger sahen sich nach 40 Jahren befreit, und alles schien möglich. Volkspolizisten und DDR-Behörden hatten schlechte Karten, keiner wollte mehr auf sie hören. In ruinöse Kellern brummte der Hiphop, und manche wollten den ehemaligen Todesstreifen mit Blumen bepflanzen. Zwischen Utopie und Bangen schwankte die Bevölkerung. Die Aufbruchstimmung war in der Zeit zwischen dem Mauerfall am 09. November 1989 und der Wiedervereinigung am 03. Oktober 1990 allgegenwärtig. – Das hieß damals auch: Hunderttausende gingen in den Westen, vor allem die Jungen hatten schon zuvor in modischen Trends und Gedanken im Westen gelebt.