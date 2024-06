"Terra Xplore: Dein Körper, deine Grenzen?": Infos zur neuen ZDF-Ausgabe über chronische Schmerzen

ZDF-Doku im Regenwald

"Terra X: Amazonien – Expedition in den Regenwald": Die faszinierende Welt indigener Völker

Die neue 'Terra X'-Doku 'Amazonien – Expedition in den Regenwald' entführt in die faszinierende Welt der indigenen Völker Amazoniens und zeigt, wie der Klimawandel und die Zivilisation ihre Lebensräume bedrohen. Forscher und Filmemacher bieten tiefere Einblicke in ihre Kultur und Herausforderungen.

