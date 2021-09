The Masked Singer 2021: Starttermin bekannt - 5. Staffel läuft samstags

Neuer Sendetermin für "The Masked Singer": Die Musikshow geht im Herbst bereits in ihre fünfte Staffel. Und diesmal müssen die Fans zumindest nicht in der Woche so lange aufbleiben: ProSieben strahlt die Show samstags aus.

"Die #MaskedSinger-Community wünscht sich schon länger, dass 'The Masked Singer' am Samstag läuft. Diesen Wunsch wollen wir unseren treuen Fans einmalig mit der fünften Staffel erfüllen", erklärt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Die Live-Shows des Formats ziehen sich gerne mal bis in den späten Abend, für Berufstätige nicht ideal. In der vierten Staffel hatte ProSieben die Sendezeit der einzelnen Folgen verkürzt. Nun also der neue Termin am Wochenende.