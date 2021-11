The Masked Singer 2021: Wer steckt im Mops-Kostüm?

Der Mops ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Wer versteckt sich unter dem "The Masked Singer"-Kostüm? Hier finden Sie Tipps und Indizien.

Für die mopsmäßige Knautschoptik wurden 48 Meter Fell in Falten gelegt und verarbeitet. Besonders auffällig sind die treuherzigen Hundeaugen der Maske. Ihr Durchmesser von 18 Zentimetern entspricht ungefähr der Größe eines Kopfes.

Welche Indizien gibt es zum Mops?

Der Mops will Liebe stiften, auch wenn seine Zielsicherheit oftmals zu wünschen übrig lässt. Der drollige Hund trägt den Beinamen Amor-Mops. Verkuppelt hat er laut Einspieler u.a. Salz und Pfeffer und Pizza und Ananas, letzte sind aber wieder getrennt. Sein Herz landete im ersten Einspieler in alten Reifen. Sein Traumberuf ist Hochzeitsplaner. In einem Einspieler ist eine Wolke 8 zu sehen. Für ihn gehören Pommes und Sekt zusammen.