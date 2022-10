The Masked Singer 2022: Wer ist raus? Wer wurde enttarnt?

Welche Promis verbergen sich diesmal unter den Kostümen? In diesem Herbst läuft bereits die siebte Staffel von "The Masked Singer". Hier erfahren Sie alles über die Sendung.

Folge 2: Nach dem Aus des Brokkolis sind noch acht Sänger im Rennen. Während Black Mamba, Goldi, Maulwurf und Werwolf direkt weiterkommen, müssen Walross, No Name, Zahnfee und Pfeife zittern. Am wenigsten kann diesmal das Walross Waltraud die Zuschauer. Damit ist die nächste weibliche Sängerin raus. Unter der Maske steckt Jutta Speidel . Absolut niemand hatte die bekannte Schauspielerin auf dem Zettel.

Folge 1: ProSieben lüftet die letzten Geheimnisse und stellt neben den im Vorfeld bekannten vier Masken die fehlenden fünf vor. Neben Brokkoli, No Name, Walross und Pfeife sind noch Black Mamba, Goldi, Werwolf, Maulwurf und Zahnfee dabei. In drei Dreierunden treten die Masken an. Am wenigsten können dabei Brokkoli, Walross und Goldi die Zuschauer überzeugen. Sie müssen am Ende der ersten Show zittern. Es trifft den Brokkoli. Und wer verbirgt sich unter der Maske? RTL-Moderatorin Katja Burkard!