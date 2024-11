„The Masked Singer“: Diese Promis steckten bereits in einem Kostüm

Im Sommer 2019 lief die erste Staffel von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Seitdem kommt die Show, in der kostümierte Promis singen, auf zehn Staffeln. Und die elfte startet schon Ende November 2024. Beste Gelegenheit also für einen Rückblick auf die bekanntesten Teilnehmer.

Die Premieren-Promis Wie für „The Masked Singer“ üblich, nahmen schon an der ersten Staffel nicht nur Sänger, sondern auch Promis aus anderen Bereichen teil. Beispielsweise steckten die Boxerin Susi Kentikian, die Schauspielerin Susan Sideropoulos, das Model Marcus Schenkenberg und der Comedian Bülent Ceylan in Kostümen. In der finalen Runde standen sich dann aber doch zwei Sänger gegenüber, wobei sich Max Mutzke gegen Gil Ofarim durchsetzte.

In der zweiten Staffel, die im März 2020 lief, machten sogar drei Musiker den Sieg unter sich aus. Als erster musste Gregor Meyle die Segel streichen, und in der letzten Runde unterlag Mike Singer dem Schauspieler und Sänger Tom Beck. Ihre Konkurrenten waren unter anderem die Schauspielerinnen Rebecca Immanuel und Caroline Beil, das Model Franziska Knuppe und der Kabarettist Dieter Hallervorden.

In Staffel drei, die bereits im Oktober 2020 an den Start ging, gewann erstmals eine Frau. Mit Sarah Engels, die damals noch Sarah Lombardi hieß, wurde eine Sängerin zur ersten weiblichen Siegerin von „The Masked Singer“. Sie setzte sich gegen Alec Völkel, einen der Frontmänner der Band The BossHoss, durch. Weitere Teilnehmer der dritten Staffel waren die Schauspielerin Veronica Ferres, der Moderator Jochen Schropp und der Koch Nelson Müller.

Weitere siegreiche Sänger In den nachfolgenden Staffeln von „The Masked Singer“ setzten sich ebenfalls professionelle Sänger durch. In Staffel vier vom Frühling 2021 bestritten Thomas Anders, Ross Antony, Cassandra Steen und Sasha die finale Show, wobei sich Letzterer durchsetzte. Auch in der fünften Staffel vom Herbst 2021 schafften ausschließlich Sänger den Sprung in die letzte Folge. Alexander Klaws sicherte sich den Sieg, Sandy Mölling, Christina Stürmer und Carolin Niemczyk hatten das Nachsehen.

In Staffel sechs vom Frühjahr 2022 stand mit Mark Keller immerhin ein Schauspieler in der finalen Show, verlor aber gegen Ella Endlich. Die weiteren Teilnehmer der entscheidenden Show waren Jeanette Biedermann und Nora Tschirner. Staffel sieben vom Herbst 2022 gewann der Schauspieler Daniel Donskoy, der allerdings zudem ein ausgebildeter Musical-Sänger ist. Er ließ unter anderem Bürger Lars Dietrich, Rick Kavanian und Leslie Clio hinter sich.

In der achten Staffel vom Frühling 2023 siegte Luca Hänni in der finalen Show gegen Felicitas Woll, Patricia Kelly und Melissa Khalaj. Somit hatten immerhin eine Schauspielerin und eine Moderatorin eine Chance auf den Sieg. In Staffel neun vom Herbst 2023 erreichte der Schauspieler Hendrik Duryn die entscheidende Folge. Er verlor aber gegen Jennifer Weist, die Frontfrau der Band Jennifer Rostock, und den Sänger Pasquale Aleardi.

Die letzte Siegerin Die zehnte Staffel von „The Masked Singer“, die im Frühling 2024 über die Bühne ging, gewann die Schauspielerin Mirja Boes. Sie wurde in den 2000er-Jahren als Schlagersängerin unter dem Pseudonym Möhre bekannt. In der finalen Folge gewann sie gegen die Lochmann-Brüder sowie den Sänger Sebastian Krumbiegel von der Band Die Prinzen.