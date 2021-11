The Masked Singer: Joko Winterscheidt im Rateteam - wer kommt ins Finale?

Folge 5: Joko Winterscheidt nimmt im Halbfinale am Ratepult Platz. "Das Spekulieren ist immer wieder unfassbar spannend. Oft ist man sich tausendprozentig sicher und wird dann doch eines Besseren belehrt. Ich habe eine diebische Freude am Mitraten und liebe dann den großen Überraschungseffekt", sagt der Moderator. Der Mops, der Teddy, Mülli Müller, die Heldin, die Raupe und das Axolotl kämpfen am Samstag um den Einzug ins Finale. Für zwei Kostüme ist im Halbfinale Schluss.

Mülli Müller wohnt ein einer Mülltonne. Auf die Mülltonne wurden nachhaltige Slogans wie "Rettet den Planeten" und "There is no planet B" im Graffiti-Style geairbrusht. Wer ist Mülli Müller?

Wer sitzt im Rateteam?

Im Ratepanel wird erneut Sänger Rea Garvey an der Seite von Ruth Moschner rätseln, welche Sänger sich unter den Kostümen verbergen. "Ich kann Ruth natürlich nicht alleine lassen. Sie braucht einfach jemanden, der sie ab und zu wieder auf den Boden holt, wenn sie ihre wilden Rate-Fantasie-Saltos schlägt", sagt Rea Garvey. "Dass die 'The Masked Singer'-Party im Herbst am Samstag steigt, ist ein Ritterschlag. Ich bin total gespannt und aufgeregt gleichzeitig. Diese Staffel wird alles toppen. All Hands on Deck - das Rateteam ist ready!" Unterstützt werden die beiden von wechselnden Gast-Juroren. In der ersten Sendung war Alvaro Soler zu Gast. Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann ist in der zweiten Show Gast im Ratepanel.