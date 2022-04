The Masked Singer: Wer ist der Ork?

In den "Herr der Ringe"-Büchern und -Filmen sind die Orks die Bösewichte. Zu "The Masked Singer" hat sich aber ein friedliches Exemplar verirrt. Wer steckt wohl unter der Maske?

Im ersten Einspieler, der mehr nach "Shrek" als nach "Herr der Ringe" aussieht, ist im Hintergrund die Musik von "Jurassic Park" zu hören. Zufall oder ein Hinweis? Ansonsten singt der Ork bei seinem ersten Auftritt einen italienischen Song. Nicht akzentfrei, aber sehr gut. In der zweiten Show legt er dann mit Türkisch nach. Nach Englisch in Show 3 folgt in Show 4 der spanische Hit "Entre Dos Tierras". Auf seiner Toilette hängt das Foto eines Mannes mit Bischofsmütze verkehrt herum. Mit 420,2 Kilogramm hält er den Rekord im Steineessen. Er spricht nicht.

Was tippt das Rateteam?

Rategast Ralf Schmitz glaubt an Gianna Nannini. Rea Garvey könnte sich Sophia Thomalla vorstellen. Ruth Moschner bringt Jana Ina Zarrella ins Spiel. Deren Ehemann Giovanni ist in der zweiten Show Gast im Rateteam - und schließt nicht aus, dass seine Frau der Ork sein könnte. Er glaubt aber eher an Michelle Hunziker. In der zweiten Show tippt Ruth auf Panagiota Petridou oder Sarah Connor. Rategast Carolin Kebekus bringt Elif und Sandra Nasic ins Spiel. Weitere Tipps sind Menderes Bagci und Sibel Kekilli.