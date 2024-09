"The Piano": Alle Infos zum Start des Musikformats mit Mark Forster

'The Piano' feiert nun auch in Deutschland Premiere. VOX adaptiert das erfolgreiche Musikformat aus dem Vereinigten Königreich. Moderiert von Annika Lau, suchen Mark Forster und Igor Levit nach verborgenen Klaviertalenten. Ab dem 24.09., immer dienstags um 20.15 Uhr auf VOX.

The Piano Show • 24.09.2024 • 20:15 Uhr

Das Klavier ist das beliebteste Instrument in Deutschland: Mehr 165.000 Schülerinnen und Schüler nahmen, einer Erhebung des Verbands deutscher Musikschulen, 2023 Klavierunterricht. In der neuen Musikshow "The Piano" bereitet VOX dem Tasteninstrument nun die große Bühne. Sechs Folgen sind fortan immer dienstags, um 20.15 Uhr, zu sehen.

In der von Annika Lau moderierten Sendung werden Klaviere an zentralen Plätzen in Leipzig, Berlin, Karlsruhe und Münster aufgestellt. Bislang unentdeckte Musiktalente bekommen dabei die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Was sie nicht wissen: Popsänger Mark Forster ("Chöre") und der Star-Pianist Igor Levit hören ihnen von einem versteckten Ort aus zu, kommentieren und bewerten jede Performance. Am Ende eines jeden Tages erwartet die Superstars die Qual der Wahl: Sie müssen sich für eine oder einen Pianisten aus den einzelnen Städten entscheiden, die beim großen Abschlusskonzert in der Historischen Stadthalle von Wuppertal auftreten dürfen.

"Das lässt keinen kalt" "The Piano' ist keine Talentsendung im eigentlichen Sinne", erklärt Mark Forster im Interview: "Es ist keine Castingshow, in der wir Deutschlands nächsten Superpianisten suchen, oder so etwas. Stattdessen geht es eher darum. Menschen und ihre Beziehung zum Klavier zu zeigen, die ganz unterschiedlich sind. Es geht von jung bis alt: Der jüngste Pianist war, glaub ich, sieben, und die älteste Pianistin war über 90." Neben der Musik, die die unterschiedlichsten Genres abdeckt, steht dabei stets auch die persönliche Geschichte der Pianistinnen und Pianisten im Zentrum: "Wenn zum Beispiel die 90-Jährige erzählt, dass sie in den 1930er-Jahren ein Klavier von ihrem Papa geschenkt bekam und es im Jahr 2024 mit ins Altersheim nahm, dann lässt das keinen kalt", erinnert sich Forster.

Im Vereinigten Königreich, wo "The Piano" bereits 2023 auf Channel 4 Premiere feierte, legte die Sendung den besten Start eines neuen Formats seit sechs Jahren hin. Auch in Spanien, in den Niederlanden und in Dänemark wird es adaptiert.

The Piano – Di. 24.09. – VOX: 20.15 Uhr