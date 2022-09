The Taste 2022: Gast-Juror Nelson Müller will Schlagermusik auf dem Löffel

Dschungelcamp-Liebling

Dr. Bob hört offenbar bei britischer Version auf – was heißt das für IBES?

Dr. Bob macht Schluss: Nach englischen Medienberichten verlässt der Dschungelcamp-Publikumsliebling die britische Variante "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!". Müssen sich auch die RTL-Fans von ihm verabschieden?

