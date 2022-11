"The Taste" 2022: Wer ist raus? Wer weiter und steht im Halbfinale?

Die SAT.1-Kochshow "The Taste" feiert Jubiläum: In diesem Jahr läuft die zehnte Staffel. Hier finden Sie alle Infos. 26 Profi- und Hobbyköche kochen bei "The Taste" um den Sieg. In verschiedenen Aufgaben müssen sie jeweils den perfekten Löffel bei der Jury abliefern – manchmal mit Unterstützung ihres Coaches, manchmal ohne. In diesem Jahr gibt es bei "The Taste" etwas zu feiern, denn es läuft bereits die zehnte Staffel der Show. Mehr über die Coaches und die Sendetermine erfahren Sie hier.

"The Taste" Folge für Folge: Wer ist raus? Wer weiter? In den Blind-Verkostungen zu Beginn der Staffel werden die Plätze in den Teams vergeben. Die Coaches können – ähnlich wie bei "The Voice of Germany" buzzern, wenn ihnen ein Löffel gefällt. Sollten mehrere Coaches buzzern, entscheidet der Kandidat, in welches Team er geht. Lesen Sie hier Folge für Folge, wer es in welches Team geschafft hat.

Folge 7: Gast-Juror Daniel Gottschlich stellt die Teams vor besondere Aufgaben. Denn diesmal müssen sie gleich zwei Lose ziehen. Auf der einen Karte steht der Geschmack (salzig, süß, scharf und sauer), auf der anderen die Konsistenz (fluffig, knusprig, schaumig und cremig). Victoria aus dem Team von Alexander Herrmann holt sich den goldenen Stern im Teamkochen und das erste Halbfinalticket. Philipp aus dem Team von Frank Rosin muss den roten Stern hinnehmen. Während für ihn die Show aber trotzdem weitergeht – Alex Kumptner zieht seinen Joker – steht Frank Rosin vorerst ohne Team da. Er hat allerdings als einiger Coach noch seinen Joker. Im Solokochen gibt es goldene Sterne für Daniel und Jari (3). Victoria (ohne Konsequenz), Tobi (2) und Christian bekommen die roten Sterne. Die letzteren beiden müssen ins Entscheidungskochen. Hier sind Desserts gefragt. Christian erledigt die Aufgabe etwas besser, aber auch für Tobi ist "The Taste" noch nicht vorbei, denn natürlich zieht Frank Rosin seinen Joker.

Die Teams nach Folge 7 (*= goldener Stern): Team Alexander Herrmann: Victoria******, Robin**** (Steal-Deal von Tim Raue)

Team Frank Rosin: Tobi (Steal-Deal von Alex Kumptner)

Team Tim Raue: Jari******, Christian**

Team Alex Kumptner: Theresa**, Daniel*****, Philipp*** (Steal-Deal von Frank Rosin)

Folge 6: Sophia Rudolph gibt ihr "The Taste"-Debüt als Gast-Jurorin. Sie hat das Motto "Alles aus der Natur" mitgebracht und stellt die Teams vor die Aufgabe, Landschaften zu verkochen. Jari aus dem Team von Tim Raue macht das zum Thema Wiese am besten und sahnt den goldenen Stern ab. Der rote Stern geht an das Team von Frank Rosin zum Thema Berge. Philipp hatte den Löffel gekocht, Rosin schickt Sonia nach Hause. Damit steht der Coach nur noch mit einem Kandidaten da, hat aber noch seinen Joker. im Solokochen lautet das Motto vegetarischer Herbst. Und es kommt zu einer kuriosen Situation: Nur Viktoria und Heike haben Sterne bekommen. Während sich Viktoria über vier goldene Sterne freuen darf, fliegt Heike einstimmig raus. Bei der Frisörin, die es als Hobbyköchin in die Top 10 geschafft hat, fließen ein paar Tränen. Und sogar Frank Rosin bekommt feuchte Augen. Seinen Joker zieht er aber nicht.

Die Teams nach Folge 6 (*= goldener Stern): Team Alexander Herrmann: Victoria*****, Robin**** (Steal-Deal von Tim Raue)

Team Frank Rosin: Philipp***

Team Tim Raue: Jari***, Christian**

Team Alex Kumptner: Tobi, Theresa**, Daniel**** Folge 5: Gast-Juror Alexander Huber möchte von den Talenten feine bayerische Küche sehen. Im Teamkochen hat es ihm der Löffel von Sonia aus dem Team Frank Rosin zum Motto "Mittags im Bierzelt" am meisten angetan. Einen roten Stern gibt es für den Löffel von Christian zum Motto "Süße Schmankerl". Tim Raue entscheidet sich gegen Robin. Für ihn geht die Show aber weiter, denn Alexander Herrmann zieht seinen Joker. Im Solokochen steht Fisch auf dem Speiseplan. Daniel (3) und Philipp dürfen sich über goldene Sterne freuen. Theresa, Vick und Victoria (2) müssen rote Sterne hinnehmen. Im Entscheidungskochen erwischt es Vick aus dem Team von Alexander Herrmann.

Die Teams nach Folge 5 (*= goldener Stern): Team Alexander Herrmann: Victoria*, Robin**** (Steal-Deal von Tim Raue)

Team Frank Rosin: Philipp***, Sonia*

Team Tim Raue: Jari**, Christian**

Team Alex Kumptner: Tobi, Heike, Theresa**, Daniel**** Folge 4: The Duc Ngo ist diesmal der Gast-Juror – und hat das schwierige Motto Fusion mitgebracht. Tim Raues Team bekommt das Motto Vietnam/Frankreich – und liefert in Person von Jari ab. Er holt sich seinen zweiten goldenen Stern. Frank Rosins Team geht mit dem Motto Japan/Skandinavien unter. Frank Rosin schickt Joseph, der den Löffel gekocht hat, nach Hause. Im Solokochen räumen Theresa, Philipp (2) und Daniel goldene Sterne ab. Heike (2), Robin und Laura müssen rote Sterne akzeptieren. Sie müssen ins Entscheidungskochen. Hier trifft es Laura. Nachdem sie in der vergangenen Woche noch durch den Joker gerettet wurde, ist sie nun endgültig raus.

Die Teams nach Folge 4 (*= goldener Stern): Team Alexander Herrmann: Victoria*, Vick

Team Frank Rosin: Philipp**, Sonia

Team Tim Raue: Jari**, Robin****, Christian**

Team Alex Kumptner: Tobi, Heike, Theresa**, Daniel* Folge 3: Cornelia Poletto schaut als Gast-Jurorin mal wieder bei "The Taste" vorbei. Für das Teamkochen hat sie sich ein besonderes Motto ausgedacht: Die Kandidaten sollen die Persönlichkeiten der vier Coaches auf den Löffel bringen. Kandidat Jari aus dem Team von Tim Raue macht das nach Meinung von Cornelia Poletto am besten und bekommt im Teamkochen den goldenen Stern. Das Team von Alexander Herrmann stellt mit Victoria den schlechtesten Löffel. Herrmann schickt Markus nach Hause. Im Solokochen müssen die Kandidaten dann wieder vorgebene Zutaten unterbringen. Robin erwischt einen Glanztag und bekommt alle vier goldenen Sterne! Rote Sterne gibt es für Heike, Laura, Victoria und Theresa. Sie müssen ins Entscheidungskochen. Hier erwischt es Laura aus dem Team von Frank Rosin. Doch Laura darf sich freuen: Tim Raue zieht für sie seinen Joker.

Die Teams nach Folge 3 (*= goldener Stern): Team Alexander Herrmann: Victoria*, Vick

Team Frank Rosin: Philipp, Sonia, Joseph

Team Tim Raue: Jari*, Robin****, Christian**, Laura* (Steal Deal von Team Rosin)

Team Alex Kumptner: Tobi, Heike, Theresa*, Daniel Folge 2: Die letzten Plätze in den Teams werden vergeben. Alle vier Coaches haben jeweils noch einen Platz frei. Vick, Kim und Joseph dürfen sich über eine Teilnahme bei "The Taste" freuen. Auch Daniel nutzt seine zweite Chance und darf weiterkochen. Und dann geht es auch schon wieder ans Aussieben. Gast-Juror Nelson Müller läutet das erste Teamkochen zum Motto "Musik auf dem Löffel" ein. Jedes Team bekommt einen Song und damit eine Musik-Richtung: Deutscher Schlager für Team Rosin, Hip-Hop für Team Kumptner, Latin für Team Raue und Klassik für Team Herrmann. Nelson Müller ist begeistert von Lauras Löffel aus dem Team von Frank Rosin. Eine Enttäuschung gibt es für Alexander Herrmann: Der Löffel seiner Kandidatin Vick wird am schlechtesten bewertet. Der Coach schickt Fabian nach Hause. Im Solokochen dürfen sich Christian (Team Raue, 2 Sterne), Victoria (Team Herrmann) und Theresa (Team Kumptner) über goldene Sterne freuen. Laura, die durch den goldenen Stern im Teamkochen geschützt ist, Kim (2) und Robin (beide Team Raue) bekommen rote Sterne. Ein Entscheidungskochen gibt es in dieser Folge noch nicht, somit ist Kim mit zwei roten Sternen raus.

Die Teams nach Folge 2 (*= goldener Stern): Team Alexander Herrmann: Victoria* (28), Markus (21), Vick (34)

Team Frank Rosin: Philipp (31), Laura* (29), Sonia (20), Joseph (29)

Team Tim Raue: Jari (35), Robin (30), Christian** (35)

Team Alex Kumptner: Tobi (18), Heike (50), Theresa* (20), Daniel (30) Folge 1: Die neue Staffel beginnt mit einer Überraschung. Anstatt Angelina Kirsch begrüßt Wayne Carpendale die ersten Kandidaten. Carpendale ist allerdings nicht der dauerhafte neue "The Taste"-Moderator, sondern nur zum Auftakt eingesprungen. Der erst 18 Jahre alte Koch-Azubi Tobi eröffnet mit seinem Löffel die Show – und überzeugt alle vier Coaches. Tobi entscheidet sich für das Team von Alex Kumptner – obwohl er einst bei Alexander Herrmann ein Praktikum absolvierte. Die Folge endet mit einer absoluten Premiere: Daniel (30) überzeugt die Coaches nicht vollends. Doch als er schon aus dem Studio raus ist, kommt die Kehrtwende: Daniel bekommt eine zweite Chance und soll noch einmal kochen. Ob es diesmal für einen Buzzer reicht, löst SAT.1 allerdings erst in der zweiten Folge auf ...

Team Alexander Herrmann: Victoria (28), Markus (21), Fabian (27)

Team Frank Rosin: Philipp (31), Laura (29), Sonia (20)

Team Tim Raue: Jari (35), Robin (30), Christian (35)

Team Alex Kumptner: Tobi (18), Heike (50), Theresa (20) Wann läuft "The Taste" 2022? Start der zehnten Staffel ist der 21. September. Auch in diesem Jahr läuft das Format immer mittwochs um 20.15 Uhr. Los geht es mit den Blind-Verkostungen, bei denen die Kandidaten hoffen, mindestens einen der Coaches zu überzeugen und einen Platz in seinem Team zu ergattern.

Die Sendetermine im Überblick: Folge 1: Mittwoch, 21. September

Folge 2: Mittwoch, 28. September

Folge 3: Mittwoch, 5. Oktober

Folge 4: Mittwoch, 12. Oktober

Folge 5: Mittwoch, 19. Oktober

Folge 6: Mittwoch, 26. Obtober

Folge 7: Mittwoch, 2. November

Folge 8: Mittwoch, 9. November

Folge 9 – Finale: Mittwoch, 16. November Wer sind die Coaches? Die Jury bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die "The Taste"-Urgesteine Frank Rosin und Alexander Herrmann sind genauso wieder dabei wie Alex Kumptner und Tim Raue. Die Sterneköche holen sich nach den Blind-Verkostungen jeweils vier Kandidaten in ihr Team, für die sie im Folgenden als Coach fungieren.

Neben den festen Juroren gibt es pro Folge (bis auf die Blind-Verkostungen zum Start) einen Gast-Juror, der die Leistungen beim Teamkochen und Entscheidungskochen bewertet.

Wer sind die Kandidaten? Über die Kandidaten der zehnten Staffel ist noch nichts bekannt. Fest steht nur, dass es 26 Köche sind, die es durch die Castings bis in die Show geschafft haben. Für 16 von ihnen geht die Reise nach den Blind-Verkostungen in einem der vier Teams weiter.

Wie sind die Regeln? Pro Folge gibt es ein Teamkochen, ein Solokochen und wenn nötig ein Entscheidungskochen. Im Teamkochen bietet jedes Teammitglied dem Coach einen Löffel an. Er muss entscheiden, welchen der Löffel er in die Verkostung zum Gast-Juroren schickt. Aus dem Team, das den schlechtesten Löffel abgeliefert hat, muss ein Kandidat gehen. Wen es trifft, darüber entscheidet der jeweilige Coach.

Beim Solokochen sind die Kandidaten auf sich allein gestellt. Jeder ihrer Löffel wird im Anschluss von allen vier Coaches blind verkostet. Die Coaches verteilen goldene Sterne für den besten Löffel und rote Sterne für den schlechtesten Löffel. Wer einen oder mehrere rote Sterne bekommen hat, muss ins Entscheidungskochen. Dabei dürfen die Coaches ihre Kandidaten mit Ratschlägen unterstützen. Über Sieg und Niederlage im Entscheidungskochen entscheidet der Gast-Juror.

Jeder Coach hat pro Staffel außerdem einen Joker, den er für einen ausgeschiedenen Kandidaten aus einem anderen Team ziehen und damit sein eigenes Team wieder aufstocken kann.

Wer moderiert "The Taste"? Curvy-Model Angelina Kirsch ist auch in der Jubiläumsstaffel wieder die Moderatorin. Diese Aufgabe übernahm sie 2020 in der achten Staffel erstmals. Zuvor moderierte Christine Henning die Show.

Auch interessant:

Alexander Herrmann im Interview: So bringt er seine Kollegen aus dem Konzept

"The Taste"-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen Wer sind die bisherigen Gewinner? In der vergangenen neunten Staffel holte sich Hobbyköchin Paula aus dem Team von Tim Raue den Sieg. Für Raue war es der erste Triumph als Coach. Während Frank Rosin noch immer als Coach auf einen Sieg bei "The Taste" wartet, ist Alexander Herrmann mit vier Erfolgen der Rekordsieger.