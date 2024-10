„The Taste on Tour“: Sat.1 bringt noch mehr Abwechslung auf den Löffel

Mit „The Taste“ lockt Sat.1 seit 2013 ein kochaffines Millionenpublikum vor die Bildschirme. Kein Wunder also, dass Redseven Entertainment zu der Koch-Casting-Show nicht nur bereits eine Weihnachtsspezialsendung, sondern auch zwei Promi-Specials produzierte. Nachdem es 2023 mit „The Sweet Taste“ den ersten Ableger gab, startet mit der Show „The Taste on Tour“ jetzt ein weiteres Spin-off. Dieses soll zunächst zehn Folgen umfassen, wobei eine Fortsetzung bei guten Quoten nicht ausgeschlossen ist. Doch was zeichnet das neue Format aus?

Das Konzept des neuesten Ablegers zu „The Taste“ Im Mittelpunkt jeder Folge von „The Taste on Tour“ steht ein Duell zwischen ehemaligen Kandidaten oder Gast-Juroren von „The Taste“. Analog zum Konzept der Mutter-Show müssen die Teilnehmer ein Gericht gemäß bestimmten Anforderungen kochen und auf einem Löffel präsentieren. Dieses verkostet am Ende der Sendung einer der vier aktuellen Juroren von „The Taste“ – also Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Frank Rosin oder Tim Raue – und kürt den Sieger. Dieser tritt dann in der nächsten Runde gegen einen anderen Gewinner an. Eine Besonderheit von „The Taste on Tour“ besteht darin, dass die Teilnehmer nicht im Studio kochen. Stattdessen gehen sie in verschiedenen Regionen auf kulinarische Entdeckungsreise und müssen regionale Zutaten einbinden. Gefragt sind Kreativität, Kochgeschick und natürlich: Geschmack.

Kochduelle und Herausforderungen In der Auftaktfolge treten Victoria Fonseka und Robin Huth gegeneinander an. Beide waren in der zehnten und elften Auflage von „The Taste“ vertreten und hatten es in der Jubiläumsstaffel bis ins Finale geschafft. Dieses Mal müssen sie den besten „Berliner Döner“ auf den Löffel bringen. Hoffentlich wird die zweite Episode nicht zum Beziehungskiller: Denn hier kämpfen die Spitzenköche und ehemaligen Gast-Juroren Elif Oskan und Markus Stöckle im Duell der Löffel.

Beide sind seit 13 Jahren ein Paar und stehen für moderne Interpretationen der türkischen bzw. bayerischen Küche. Doch wie werden sie das Thema „Kartoffel“ interpretieren? Mit dem „Apfel“-Duell zwischen Alina Meissner-Bebrout und Max Strohe in der dritten Folge sind wir in der Sternegastronomie angekommen. Hochprozentig wird es dann in Episode Nummer vier mit dem Zweikampf der ehemaligen „The Taste“-Gewinnerinnen Yvonne Fries (Staffel 11) und Mona Hiermaier (Staffel 12) sowie dem Thema „Whisky“. Ein etwas ungleiches Duell könnte es in Folge fünf geben, bei der Cornelia Poletto und Christian Hümbs aufeinandertreffen. Denn beim Thema „Schinken“ dürfte die ehemalige „The Taste“-Jurorin gegenüber dem Top-Patissier im Vorteil sein. In der sechsten Episode geht es dann für Tobias Pecher (Staffeln 10 und 11) sowie Michi Schurr (Staffel 12) nicht um die Wurst, sondern um die „Haselnuss“.

So kannst du „The Taste on Tour“ sehen Sat.1 strahlt „The Taste on Tour“ im Anschluss an die neuen Folgen der 13. Staffel von „The Taste“ aus. Diese läuft ab dem 23. Oktober 2024 immer mittwochs zur Primetime um 20:15 Uhr. Dementsprechend zeigt Sat.1 die rund 40-minütige Auftaktfolge von „The Taste on Tour“ um 23:25 Uhr. Du musst aber kein Nachtschwärmer sein, um die neue Koch-Show zu verfolgen. Denn alle Episoden werden auch kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen sein. Die ersten Folgen sind hier bereits abrufbar.