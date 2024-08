"The Tribute – Die Show der Musiklegenden": Kritik zur neuen Musikshow mit Matthias Opdenhövel

In 'The Tribute – Die Show der Musiklegenden' sucht SAT.1 die beste Coverband Deutschlands. Moderiert von Matthias Opdenhövel und bewertet von Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel, treten zwölf Bands gegeneinander an. Die Gewinner erwartet ein großes Konzert im RuhrCongress in Bochum.

The Tribute – Die Show der Musiklegenden Show • 16.08.2024 • 20:15 Uhr

Konzept aus den Niederlanden Wieder einmal holt sich SAT.1 auf der Suche nach einer neuen Showidee die Inspiration aus den Niederlanden: Nach der Rateshow "The Floor" sowie der für dieses Jahr angekündigten Übernahme der Spielshow "Murmel Mania" von RTL holt der Unterföhringer Sender nun die von John de Mols Sender Talpa entwickelte Musikshow "The Tribute – Die Show der Musiklegenden" ins deutsche Fernsehen. Fünf Ausgaben sind fortan immer freitags, um 20.15 Uhr, zu sehen.

Unter der Moderation von Matthias Opdenhövel liegt es an der Jury, bestehend aus der Sängerin Yvonne Catterfeld, der ESC-Gewinnerin Conchita Wurst und dem Schlagzeuger von Udo Lindenbergs Panikorchester, Bertram Engel, die beste Coverband Deutschlands zu finden. Zwölf Bands gehen in den Wettbewerb, darunter The Beatles Revival Band aus Frankfurt am Main, Vier Gewinnt, eine Coverband der Fantastischen Vier aus Osnabrück, sowie Der Udonaut & die Paniker, die Udo Lindenberg und sein Panikorchester kopieren. Derjenigen Formation, die sich am Ende durchsetzen kann, winkt ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im RuhrCongress in Bochum.

Erinnerungen an vergangene Musikstars "The Tribute' ist eine neue, frische, energetische Musikshow, die unsere alten Zeiten wieder aufleben lässt", freut sich Yvonne Catterfeld: "Erinnerungen an Momente, die wir mit Songs verbinden und an Musiklegenden, die unvergesslich sind und die es so auch leider nicht mehr gibt. Die großartigen Tribute-Bands lassen uns wieder ihren Vibe spüren und uns mit Begeisterung diese Songs mitsingen."

Auf die teilnehmenden Bands wartet eine besonders große Herausforderung, denn: "In anderen Shows gilt es eher, sich vom Original etwas zu entfernen und seine eigene Interpretation zu finden", weiß Catterfeld: "Hier vergleichen wir die Bands permanent mit einer Musiklegende." In den Niederlanden geht "The Tribute" in diesem Jahr bereits in die dritte Staffel.

