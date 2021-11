The Voice of Germany 2021 – Sing-offs: Wer ist dabei, wer ist weiter?

Bislang hatten bei "The Voice of Germany" alleine die Coaches das Wort. In den Live-Shows müssen sie nun einen Teil der Entscheidung aber den Zuschauern überlassen.

Die Buzzer-Phase ist vorbei: Nach den Blind Auditions sind auch die Battles in der aktuellen "The Voice of Germany"-Staffel zu Ende gegangen. Nun wird "The Voice of Germany" live gesendet – und die Zuschauer entscheiden mit über das Weiterkommen der Kandidaten. Nach den Sing-Offs von "The Voice of Germany" wissen Sarah Connor, Mark Forster, Johannes Oerding und Nico Santos dann, ob ihre Favoriten auch die der Fans sind.