The Voice of Germany 2021: Wer sind die Kandidaten in den Sing-Offs?

Bislang hatten bei "The Voice of Germany" alleine die Coaches das Wort. In den Live-Shows müssen sie nun einen Teil der Entscheidung aber den Zuschauern überlassen.

Die Buzzer-Phase ist vorbei: Nach den Blind Auditions sind auch die Battles in der aktuellen "The Voice of Germany"-Staffel zu Ende gegangen. Nun wird "The Voice of Germany" live gesendet – und die Zuschauer entscheiden mit über das Weiterkommen der Kandidaten. Nach den Sing-Offs von "The Voice of Germany" am Donnerstag, 25. November auf ProSieben und Sonntag, 28. November in SAT.1, jeweils live um 20.15 Uhr, wissen Sarah Connor, Mark Forster, Johannes Oerding und Nico Santos dann, ob ihre Favorotien auch die der Fans sind.