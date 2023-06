"The Voice of Germany": Das sind die neuen Coaches

Auf ein Novum folgt das nächste: Nachdem zum ersten Mal in der Geschichte von "The Voice of Germany" die komplette Jury nach Staffelende geschlossen zurückgetreten ist, sind nun die Nachfolger von Mark Forster, Rea Garvey, Stefanie Kloß und Peter Maffay bekanntgegeben worden.

"Zuschauer:innen und Fans können sich auf ein 'The Voice of Germany' 23 freuen, das sie in dieser Form noch nie erlebt haben", verspricht ProSieben- und SAT.1-Chef Daniel Rosemann. Dennoch gelte weiterhin das Versprechen: "It's nothing but the voice." Im Gegensatz zu anderen Castingshows können die Jurymitglieder die Kandidaten beim ersten Vorsingen nicht sehen.