Thriller mit Désirée Nosbusch: Wie "Das zweite Attentat" viel Staub im politischen Berlin aufwirbelt

Die aufwendigen Dreharbeiten fanden vom 16. Oktober 2023 bis zum 4. April 2024 nicht nur in Deutschland, sondern auch in Griechenland und Luxemburg statt. Das Erste strahlt die ersten drei Folgen der Serie hintereinander am 9. April 2025 von 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr aus. Die Episoden vier bis sechs sind zwei Tage später zu sehen. Allerdings laufen diese dann erst ab 22:20 Uhr. Da jede Folge eine Dreiviertelstunde dauert, endet das Serienfinale dementsprechend erst um 00:35 Uhr. Wer keine Lust hat, sich die Nacht dafür um die Ohren zu schlagen oder ungeduldig auf die neue High-End-Serie der ARD wartet, ist in der Mediathek des Senders am besten aufgehoben. Denn dort sind alle sechs Teile bereits ab dem 2. April 2025 verfügbar.