Tischtennis-Finale bei Olympia 2021 live: Uhrzeit, TV- und Stream-Infos

Die deutsche Tischtennis-Mannschaft greift nach Gold! Am Freitag steht das Finale bei Olympia in Tokio an – Gegner ist China. Wir sagen Ihnen, wann das Spiel beginnt und wo sie es im Fernsehen oder im Live-Stream verfolgen können.

Team-Endspiel: So können Sie dass Tischtennis-Finale bei Olympia im TV verfolgen

Im Free-TV werden am Spieltag, Freitag (6. August), zwei Sender Live-Übertragungen zu Olympia in Tokio anbieten. Auf öffentlich-rechtlicher Seite ist es Das Erste, das übertragt. Zudem ist Eurosport an allen Wettkampftagen mit dabei. Obwohl das Tischtennis-Finale zu den Highlights der verbleibenden Olympia-Tage zählt, ist jedoch nicht sicher, dass das Spiel auch live und in voller Länge übertragen wird. Möglicherweise schalten die Sender hin und wieder zu anderen Entscheidungen.