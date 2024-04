"Todesfalle Haute Route – Rekonstruktion eines Dramas": Kritik zur Doku bei ARTE

Am 29. April 2018 kam es bei der Skitour-Strecke Haute Route im Wallis zur Tragödie. Sieben Menschen verlieren an dem Tag dort ihr Leben. Die Tour wird jedes Jahr von etwa 2.000 Alpinisten begangen. Warum mussten die Bergsteiger und ihr Bergführer sterben? Die Doku bei ARTE versucht das Unglück zu rekonstruieren.

Nur drei aus der zehnköpfigen Gruppe überlebten

Die Haute Route zwischen dem französischen Chamonix und dem Schweizerischen Zermatt zählt zu den bekanntesten Ski- und Wandertouren in den Walliser Alpen. Sie wird jedes Jahr zwischen März und Mai von etwa 2.000 Menschen begangen, in der Regel ohne besondere Vorkommnisse. Umso größer das Entsetzen, als am 29. April 2018 auf dieser Tour sieben Menschen zu Tode kamen, aus Erschöpfung und Unterkühlung und nur 550 Meter von einer rettenden Hütte entfernt, die sie in Schnee, Dunkelheit und bitterer Kälte nicht fanden. Sechs mehr oder weniger erfahrene Skibergsteiger und Skibergsteigerinnen mit ihrem Bergführer.