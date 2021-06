Tour de France muss in der ARD EM-Vorberichten weichen

Am Dienstag (29. Juni) spielt Deutschland bei der EM im Fußball-Klassiker gegen England um den Einzug ins Viertelfinale. Die ARD steigt schon früh in die Vorberichterstattung ein.

Bereits um 16.05 Uhr melden sich "Sportschau"-Moderator Alexander Bommes und die Experten Almuth Schult, Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng aus dem Studio in Köln, um auf das Spiel im Wembley-Stadion zu gucken. Radsport-Fans, die um diese Zeit im Ersten auf die Live-Berichterstattung von der Tour de France warten, müssen auf Alternativen ausweichen: Die 4. Etappe der Tour von Redon nach Fougères ist live bei ONE sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen. Zudem überträgt Eurosport alle Etappen live.