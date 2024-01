Trash-TV 2024: Auf diese Reality-TV-Highlights können wir uns freuen

Auch im Jahr 2024 müssen Fans von Reality-TV nicht auf ihre regelmäßige Dosis Trash verzichten. Denn viele Formate gehen in eine neue Staffel.

Aus einem Bachelor werden zwei In 13 Staffeln schickte RTL im Format „Der Bachelor“ einen Junggesellen auf die Suche nach der Partnerin fürs Leben. In der 14. Ausgabe gibt es eine große Veränderung, die sich sogar auf den Namen der Sendung auswirkt. Die wird 2024 nämlich „Die Bachelors“ heißen, weil gleich zwei Kandidaten im Mittelpunkt stehen: der 35-jährige Sebastian Klaus aus Hamburg und der 30-jährige Dennis Gries aus Kempten. Die beiden haben die Wahl aus 30 Kandidatinnen. Jeder Bachelor trifft noch in Deutschland jeweils 15 Damen zu Blind Dates und verteilt Rosen. Denn anschließend reisen nur 22 Kandidatinnen mit nach Südafrika. Ab dem 10. Januar 2024 ist „Die Bachelors“ bei RTL+ zu sehen, bei RTL geht es eine Woche später los.

Das Dschungelcamp wird 20 Für viele deutsche Fernsehzuschauer beginnt das neue Jahr erst, wenn das Dschungelcamp bei RTL läuft. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht 2024 bereits in die 17. Staffel. Weil der deutsche Ableger des Formats 2004 seine Premiere hatte, feiert er dieses Jahr seinen 20. Geburtstag. Erneut verbringen verschiedene mehr oder weniger prominente Personen zwei Wochen im Dschungel von Australien und werden dabei ständig von Kameras begleitet. Die Jubiläumsstaffel bestreiten unter anderem die Schauspieler Heinz Hoenig und Felix von Jascheroff, die Modedesignerin Sarah Kern, der Ex-Fußballer David Odonkor sowie Cora Schumacher, die Ex-Frau des Rennfahrers Ralf Schumacher. Das Dschungelcamp läuft vom 19. Januar bis zum 4. Februar 2024, anschließend kommt es noch zum traditionellen Wiedersehen.

Auch Männer können Models werden Auch 2024 kommt nicht ohne eine neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ aus. Schon zum 19. Mal suchen Heidi Klum und ihre Jury nach potenziellen Nachwuchsmodels. Dabei gibt es in diesem Jahr eine wichtige Änderung: Erstmals konnten sich auch Männer als Kandidaten bewerben. Klum gab auf Instagram bereits bekannt, dass ihr Ehemann Tom Kaulitz als Jurymitglied für die männlichen Teilnehmer zuständig sein wird. Wer außerdem in der Jury sitzen wird, ist bislang aber noch nicht bekannt. Die neue Staffel von GNTM startet am 15. Februar 2024 bei ProSieben.

Der Klassiker kehrt zurück Der 28. Februar 2000 stellt ein historisches Datum für das deutsche Fernsehen dar. An diesem Tag begann die erste Staffel der Reality-TV-Show „Big Brother“ mit bis heute bekannten Kandidaten wie Zlatko und Jürgen, Alex, Verena, Sabrina und John. Bis 2011 lief die Show regelmäßig, dann schien das Interesse an der Promi-Variante größer zu sein. Im Frühjahr 2024 kehrt „Big Brother“ mit nichtprominenten Kandidaten zurück. Diese bleiben 100 Tage im Haus und werden dort rund um die Uhr gefilmt. Der Stream ist bei Joyn zu sehen, dort können auch Tages- und Wochenzusammenfassungen abgerufen werden.