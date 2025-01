Trauriges Ende: Das Aus dieser 5 „Tatort“-Ermittler ist beschlossen!

Viele „Tatort“-Ermittler lösen bereits seit Jahren oder sogar Jahrzehnten Kriminalfälle. Doch irgendwann ist Schluss. In nächster Zeit scheiden besonders viele Schauspieler aus der deutschen Krimiserie aus. Dabei trifft es auch den beliebtesten „Tatort“.

Tatort Kiel „Ich habe (…) die Leitung des NDR gebeten, unseren Vertrag nicht noch einmal zu verlängern und freue mich auf das Neue. Jetzt geht mein Blick nach vorne.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Axel Milberg von dem „Tatort“-Publikum und von seiner Rolle als Kriminalhauptkommissar Klaus Borowski. Diesen hat der gebürtige Kieler in über zwei Jahrzehnten und in bald 44 Episoden Ecken und Kanten verliehen. Die Abschiedsfolge „Tatort Kiel: Borowski und das Haupt der Medusa“, strahlt die ARD am 16. März 2025 aus. Weiter ermitteln wird hingegen Almila Bagriacik als Kommissarin Mila Sahin. Dabei erhält sie von Karoline Schuch („Oderbruch“) Unterstützung, die als Polizeipsychologin Elli Krieger neu zu der Serie stößt.

Tatort Dresden Nach 18 „Tatort“-Episoden müssen wir uns von Karin Hanczewski in der Rolle der Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak verabschieden. Diese bildete mit Kriminaloberkommissarin Henni Sieland (Alwara Höfels) 2016 das erste Ermittlerinnen-Duo in der „Tatort“-Historie. Die letzte Folge mit Karin Hanczewski trägt den Titel „Tatort: Herz der Dunkelheit“ und ist seit Mai 2023 im Kasten. Nachdem es zu Verschiebungen bei der Ausstrahlung gekommen ist – wohl auch wegen der vorgezogenen Bundestagswahl – soll die Episode nun im April 2025 laufen. Danach wird möglicherweise der konservative Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) zusammen mit Kriminaloberkommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) im Dresdner „Tatort“ ermitteln. Karin Hanczewski begründete ihren freiwilligen Abschied folgendermaßen: „Die Entscheidung zu gehen, fällt mir nicht leicht, aber für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen.“

Tatort Münster Auch der aus Quotensicht beliebteste „Tatort“ wird Stammpersonal verlieren. Es handelt sich aber weder um Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl), noch um Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Stattdessen scheidet Mechthild Großmann, die die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm verkörpert, aus der Serie aus. Die kettenrauchende Juristin ist schon seit dem ersten Münsteraner „Tatort“ im Jahr 2002 dabei. Doch wann ist genau Schluss und wie sieht die Zukunft der Schauspielerin aus? Das verrät Mechthild Großmann: „Wenn Ende 2025 der letzte Münster ‚Tatort‘ mit mir gesendet wird, werde ich 77 Jahre alt sein, und ich habe nicht vor, aufzuhören zu arbeiten. Ich werde also auch weiter Theater spielen und Lesungen gestalten (…) und wenn der WDR mal für die Rolle einer bösartigen Mörderin jemanden sucht, wäre ich sofort wieder da.“

Tatort München Besonders hart trifft es den Münchner „Tatort“. Denn hier müssen Fans gleich doppelt Abschied nehmen. So endet die Karriere der beiden Hauptfiguren, nämlich der Kriminalhauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr – alias Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl. Das Ende des am längsten aktiven „Tatort“-Ermittler-Duos – ihr erster Fall lief bereits am 1. Januar 1991 – soll mit dem 100. gemeinsamen Fall erfolgen. Hier war die Ausstrahlung zunächst für Ende 2025 geplant. Wahrscheinlich dürfte es aber eher 2026 werden. Dafür soll Kriminaloberkommissar Karl-Heinz Hammermann (Ferdinand Hofer) stärker in den Vordergrund rücken. Zudem gibt es mit Carlo Ljubek („Alle die Du bist“), der ab 2026 den Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak verkörpert, einen Neuzugang. Was bleibt da zu sagen? Servus!