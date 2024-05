Überraschende Fakten zu TV-Quiz-Shows: Von "Gefragt – Gejagt" über "WWM" und mehr

Wer wird Millionär?

Die von Günther Jauch moderierte Sendung gehört zu den beliebtesten und am längsten laufenden Quiz-Shows im deutschen Fernsehen. Wer Kandidat werden möchte, muss Glück haben und die Redaktion überzeugen. Diese wählt nämlich unter allen eingegangenen Bewerbungen nach dem Zufallsprinzip Personen für ein Telefoninterview aus, die Fragen beantworten und Geschichten aus ihrem Leben erzählen müssen. Wer eine Einladung erhält, geht übrigens in keinem Fall mit leeren Händen nach Hause. RTL bezahlt nämlich jedem Kandidaten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150 Euro. Dazu kommt das Gratis-Catering – ein Pluspunkt, da bereits die Aufzeichnung der regulären Sendungen rund drei Stunden in Anspruch nimmt. Teilnehmer und Begleitpersonen müssen eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben sowie verschiedene Kleidungsvorschriften beachten.