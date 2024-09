Überraschendes GZSZ-Comeback! Mariella Ahrens ist zurück: "Jo Gerner wird geschockt sein"

Nach fast drei Jahrzehnten gibt es ein überraschendes Comeback bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten': Mariella Ahrens kehrt als Elinor für eine Gastrolle zurück und bringt jede Menge Drama mit. Die Zuschauer erwartet eine unglaubliche Überraschung, die Jo Gerner schockieren wird.

Fast drei Jahrzehnte ist es her, dass Mariella Ahrens zum letzten Mal in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen war. Nun feiert die Schauspielerin ein überraschendes Comeback: Nach 29 Jahren kehrt die heute 55-Jährige als Elinor in einer Gastrolle zu GZSZ zurück.

In einem Interview verrät die Berlinerin, wie es dazu kam und was die Zuschauer erwarten dürfen. "Ich war sofort begeistert, da ich 1995 bei GZSZ meine Schauspielkarriere begonnen habe", berichtet Ahrens. Damals, am Anfang ihrer Laufbahn, sei sie "unglaublich aufgeregt" gewesen, erinnert sie sich: "Die Serie war damals schon sehr bekannt, und ich war noch eine absolute Schauspielanfängerin."

Nun wieder dabei zu sein, wecke in ihr "viele Erinnerungen an die damalige Zeit". Sie freue sich sehr, "wieder Teil dieser Kultserie zu sein". Aufgeregt sei sie aber auch beim neuerlichen Dreh wieder gewesen und habe sich "erst mal wieder auf das schnellere Tempo und harte Pensum einstellen" müssen.

"Unglaubliche Überraschung im Gepäck" Trotz ihrer fast 30 Jahre TV-Erfahrung sei das anfangs nicht einfach gewesen: "Am Ende wurde ich aber sehr liebevoll vom Team aufgenommen, sodass es mir leichtfiel." Ihre Figur wieder ins Leben zu rufen, sei eine "großartige Idee", findet die Darstellerin: "Jetzt komme ich als erfahrenere und bekanntere Schauspielerin zurück, was das Ganze sehr besonders macht."

Ihre Rolle der Elinor beschreibt sie als "selbstbewusst", "kühl", aber mit "großem Herz". Sie wisse "genau, was sie will" und sei "nicht immer fair, aber ihre Gründe dafür sind nachvollziehbar". Die GZSZ-Fans können sich jedenfalls auf "jede Menge Drama und Durcheinander freuen, das ich mit der Rückkehr von Elinor mitbringe", verrät die Schauspielerin. Erwarten dürfe man "die Rückkehr einer spannenden Figur, die schon vor knapp 30 Jahren Jo Gerner der Kopf verdreht hat". Und diesmal? Elinor habe "eine unglaubliche Überraschung im Gepäck": In der Zwischenzeit habe sie Gerner Zwillinge geboren, von denen er bisher nichts geahnt habe.

Kurzum: "Ich glaube, Jo Gerner wird geschockt sein, denn wir sind damals nicht im Guten auseinandergegangen". Glücklicherweise, so Mariella Ahrens, habe Gerner-Darsteller Wolfgang Bahro auf ihre Rückkehr "nicht wie seine Figur Jo auf mich reagiert". Im Gegenteil: "Wir haben uns fröhlich begrüßt, uns umarmt und uns gefreut, wieder gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Ausgestrahlt werden soll die Comeback-Folge bei RTL am 25. Oktober.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.