Überraschung beim "Bergdoktor": Vier Charaktere gehen, zwei kommen hinzu

Fans von "Der Bergdoktor" müssen sich auf Veränderungen einstellen. Am 2. Januar startet die 18. Staffel der ZDF-Erfolgsserie mit Hans Sigl in der Rolle des Dr. Martin Gruber. Doch nicht alle bekannten Gesichter werden dabei sein. Einige Figuren verabschieden sich.

Hans Sigls Ehefrau Susanne zieht das stille Leben dem Rampenlicht vor. In einem seltenen Interview gibt sie Einblicke in ihre Partnerschaft und wie sie ihren Mann unterstützt.

Arzthelferin Linn Kemper (Andrea Gerhard) hat den Wilden Kaiser bereits während der 17. Staffel verlassen und wird nicht zurückkehren. Ebenso wird Prof. Dr. Timur Tippner, gespielt von Ercan Karaçayli, in der neuen Staffel fehlen. Seine Figur war zuletzt nur noch sporadisch zu sehen. Auch Beat Marti ist nicht mehr dabei. Seine Figur Claus Strasser sorgte in der letzten Staffel für viel Ärger in Elmau. Im Staffelfinale verschwand er aus der Serie – dauerhaft.