"Und tot bis Du! – Ein Schwarzwaldkrimi": Kritik zum Film heute im ZDF

Im Debüt von Bächle und Diener wird zunächst eine junge Frau tot aufgefunden. Die Enkelin des örtlichen Patriarchen hat sich offenbar in einem Waldsee das Leben genommen. Wurde sie von dort ansässigen Seegeistern – eine alte Legende – in die Tiefe gezogen? Die Ermittler, eine Einzelgängerin mit dunkler Vergangenheit sowie ein Familienvater und Schwarzwald-Mythen-Outsider, müssen diverse biografische Rätsel lösen, die auf Geschehnisse in einer kleinen Gemeinde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Damit der Zuschauer versteht, was wann passierte, spielen sich die alten Szenen während der französischen Besetzungszeit in Schwarzweiß ab. Doch nicht genug der Mythen: Im fast ärgerlich auf Effekt gebürsteten Mystery-Thriller stürzen auch noch Downhill-Radfahrer in die Tiefe, Frauen fallen Wasserfälle herunter, und sogar eine Kuckucksuhr spielt eine Rolle. Hauptsache, die Landschaft wird in Bild gerückt.