Union Berlin - Feyenoord Rotterdam: Übertragungs-Infos zum Conference-League-Spiel

Überflüssig oder eine zusätzliche Chance auf tolle Europapokal-Abende? An der Conference League scheiden sich die Geister. Der neue Wettbewerb der UEFA startet in die Gruppenphase. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf dem 1. FC Union Berlin, der in der Gruppenphase einen Sieg und zwei Niederlagen zu verzeichnen hat. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

1. FC Union Berlin - Feyenoord Rotterdam live im Stream Zum Auftakt in den neuen Wettbewerb musste Union Berlin sich in Unterzahl bei Slavia Prag geschlagen geben, am 2. Spieltag gab es einen 3:0-Sieg gegen Maccabi Haifa. Anschließend verlor Union bei Feyenoord Rotterdam, nun sind die Niederländer zu Gast in Berlin. Das Spiel wird am Donnerstag, 4. November, bei Streaming-Anbieter RTL+ (ehemals TVNOW) übertragen. Anpfiff in Berlin ist um 18.45 Uhr.

Wer kommentiert das Spiel Union - Feyenoord? Der Kommentator der Partie ist noch nicht bekannt. Bereits ab 17.30 Uhr stimmt bei "Matchday" eine Runde mit Lukas Podolski, Anna Kraft, Arnd Zeigler und Robby Hunke auf die Spiele des Abends in der Europa League und der Conference League ein.

Läuft Union Berlin - Feyenoord Rotterdam auch im Free-TV? Nein. Die RTL-Gruppe überträgt pro Spieltag in der Europa League und Conference League ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV bei RTL oder Nitro. Diesmal wird Bayer Leverkusen - Betis Sevilla ab 20.15 Uhr bei RTL übertragen.

Wer sind die Gruppengegner von Union Berlin? Dafür, dass die Conference League zunächst von vielen belächelt wurde, haben die Köpenicker eine relativ attraktive Gruppe erwischt. Es geht gegen den amtierenden tschechischen Meister Slavia Prag, den niederländischen Traditionsverein Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa, aktueller Champion in Israel.

Wer ist in der Gruppe E Favorit? Den größten Namen hat Feyenoord. Der Verein aus Rotterdam wurde 15 Mal Meister in der Ehredivisie, zuletzt 2017. 2002 holte Feyenoord zuletzt einen internationalen Titel, den UEFA-Cup. Die Niederländer gehen als Favorit in die Gruppe, aber auch Slavia Prag und Maccabi Haifa haben schon mehr Europapokal-Erfahrung aufzuweisen als Union. Für die "Eisernen" spricht aber, dass sie von den vier Teams in der mit Abstand stärksten Liga spielen. Die K.o.-Phase scheint also im Bereich des Möglichen. Der Gruppensieg reicht direkt fürs Achtelfinale, die Gruppenzweiten müssen in eine K.o.-Runde gegen die Gruppendritten aus der Europa League.

Der Spielplan von Union Berlin in Gruppe E: Donnerstag, 16. September (18.45 Uhr): Slavia Prag - Union Berlin ( 3:1 )

) Donnerstag, 30. September (21.00 Uhr): Union Berlin - Maccabi Haifa ( 3:0 )

) Donnerstag, 21. Oktober (18.45 Uhr): Feyenoord Rotterdam - Union Berlin ( 3:1 )

) Donnerstag, 4. November (121.00 Uhr): Union Berlin - Feyenoord Rotterdam (RTL+)

Donnerstag, 25. November (18.45 Uhr Uhr): Maccabi Haifa - Union (RTL+, ggfs. RTL oder Nitro)