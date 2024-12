"Unter Missbrauchsverdacht: Warum unsere Kinder nicht genug geschützt werden": Infos zur erschreckenden BR-Doku

Es sind erschreckende Zahlen: Pro Tag werden in Deutschland 54 Kinder und Jugendliche zu Opfern sexuellen Missbrauchs. Die Fallzahlen, die das Bundesinneninnenministerium und das Bundeskriminalamt vorlegen, sind seit 2019 um 20 Prozent gestiegen. Die Dokumentation "Unter Missbrauchsverdacht: Warum unsere Kinder nicht genug geschützt werden" im BR-Fernsehprogramm geht den Gründen nach, warum so viel erschreckende Gewalt möglich sein kann – und warum sie oft so lange unentdeckt bleibt.

Ermittlungsverfahren verlaufen immer wieder im Sand

Ein Aufhänger ist der Aufregerfall eines Erziehers, der über 40 Jahre hinweg an verschiedenen Orten im Land immer wieder auffällig geworden war. Stets stand der Verdacht sexuellen Missbrauchs an Kindern im Raum. Doch der Mann blieb im Dienst mit Kleinkindern – vor allem in einer Gemeinde in Bayern. Ermittlungsverfahren wurden immer wieder eingestellt – auch wegen Verjährung. "So viele haben was gesehen und bemerkt. Aber es hat keine Konsequenz gegeben", klagt Ulrike Stahlmann-Liebelt, ehemalige Staatsanwältin und Expertin für Opferschutz, in dem Filmbeitrag.