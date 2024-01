"Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis": Kritik zum Krimi mit Natalia Wörner und Ralph Herford

So erfährt das geneigte Krimi-Publikum auch, was vor einigen Monaten geschah: Dominiks Mutter Rosalie (Katrin Wichmann) meldete ihren Jungen als vermisst, in der Schule hatte angeblich niemand etwas gehört oder gesehen. Dominik galt als seltsamer Einzelgänger, wie sich nach kurzer Zeit bereits herausstellt, war er schwul. Das mit einem Herzchen umkreiste A, das an die Innenseite seines Spinds gezeichnet wurde, ist also nicht der Anfangsbuchstabe eines Mädchens. Dass sein cholerischer und homophober Vater ihn schlägt, passt zur Ausreißer-Story, als dann auch noch ein Abschiedsbrief gefunden wird, scheint der Fall geklärt – bis zum Auftauchen des Zettels.