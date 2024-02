"Verbotene Liebe": Was ist aus den ehemaligen Stars geworden?

Die erfolgreiche Vorabend-Serie „Verbotene Liebe“ flimmerte zwischen 1995 und 2015 in der ARD über die heimischen Fernsehbildschirme. Nach 19 Jahren und 4664 Folgen war dann am 26. Juni 2015 Schluss. Doch was ist aus den Stars geworden?

„Verbotene Liebe - Next Generation“ Von Ende 2020 bis zum Frühjahr 2021 feierte die Serie dann unter dem Titel „Verbotene Liebe- Next Generation“ ihr großes Comeback - allerdings bei TVNOW. Neben neuen Schauspielern durften sich die Fans aber auch an dem ein oder anderen bekannten Gesicht erfreuen.

Isa Jank Isa Jank verkörperte von 1995 bis 2001 mit Unterbrechungen Clarissa Gräfin von Anstetten. Von 2011 bis 2013 kehrte sie dann erneut in die Serie zurück. Ihrer turbulenten Vergangenheit geschuldet, heirate sie aus finanziellen Gründen in die „Anstetten“ Familie ein. In der Serie ist sie vielen Fans insbesondere als Serienbiest in Erinnerung geblieben - ihre Feindschaft zu Tanja von Anstetten (Miriam Lahnstein) ließ sie allerlei kriminelle Handlungen vollziehen. Noch heute ist die mittlerweile 71-jährige als Schauspielerin tätig. 2016 nahm sie an der vierten Staffel „Promi Big Brother“ teil und war 2019 bei „Jede Antwort zählt“ zu sehen. Ihr großes Comeback bei „Verbotene Liebe“ erfolgte dann in der Neuauflage „Verbotene Liebe- Next Generation“.

Claudia Scarpatetti Claudia Scarpatetti war mit Unterbrechungen von 1995 bis 2012 ein Teil der „Verbotene Liebe“ Familie. Dort spielte sie die Rolle der Susanne Brandner. Bekanntheit erlangte sie durch ihre Serienbeziehung zu Gräfin Carla von Lahnstein. Scarpatetti ist gelernte Schauspielerin und Tänzerin, verheiratet und Mutter eines Sohnes. Zuletzt wirkte die gebürtige Österreicherin 2016 in der Serie „Heldt“ mit.

Gabriele Metzger Von 1995 bis 2015 spielte sie in der Vorabendserie Charlotte „Charlie“ Schneider. Sie war die beste Freundin von Clarissa und hatte in der Vergangenheit wenig Glück mit Männern, bis sie in dem Polizisten Frank Helmke ihre große Liebe fand. Die gebürtige Heidelbergerin war von 2005-2007 auch in der beliebten Telenovela „Verliebt in Berlin“ neben Hauptdarstellerin Alexandra Neldel (als Lisa Plenske) zu sehen. Außerdem wirkte sie zuletzt, wie Isa Jank in der Neuauflage „Verbotene Liebe- Next Generation“ mit.

Martina Servatius Als Elisabeth Gräfin von Lahnstein war sie nicht nur die Witwe von Ludwig und Johannes von Lahnstein und die Ex-Frau von Arno Brander (Konrad Krauss), sondern auch Familienoberhaut und Vorsitzende von „Lahnstein Enterprise“. Sie spielte die Rolle von 1999 bis 2015. Ihren letzten Auftritt hatte sie im Fernsehfilm „Alles für meine Tochter“ als Frauenärztin. Am 4. Juli 2016 verstarb sie nach kurzer, schwerer Krankheit. Ihre ehemaligen Serienkollegen zeigten sich tief bestürzt. So schrieb Miriam Lahnstein nach der Todesnachricht auf Facebook: „Meine schönen Erinnerungen an Dich und Dein ansteckendes Lachen werden bleiben“.

Konrad Kraus sKonrad Krauss war von 1995 bis 2012 in seiner Rolle als Arno Brandner zu sehen. Der Bauunternehmer musste einige Rückschläge und enttäuschende Beziehungen verkraften. Außerhalb der Serie war Krauss auch im „Tatort“ und beim „Großstadtrevier“ präsent. Neben der Schauspielerei ist der heute 85-jährige auch als Synchronsprecher tätig.

Miriam Lahnstein jetzt bei „Unter Uns“ In der Serie spielte Miriam Lahnstein als Tanja Gräfin von Lahnstein von 1995 bis 2015 mit einigen Unterbrechungen die taffe Geschäftsfrau. Als Serienbiest machte sich die Inhaberin einer Modelagentur und des Modelabels LCL (Ligne Clarisse Lahnstein) einen Namen. Darüber hinaus war sie bereits in zahlreichen Serien, wie „Die Pfefferkörner“, „Marienhof“ und „Morden im Norden“ zu sehen. Ebenso war sie im Jahr 2021 in der Neuauflage „Verbotene Liebe- Next Generation“ präsent. Neben der Schauspielerei hat Miriam Lahnstein noch weitere Talente und ist eine echte Allrounderin: Seit 2017 arbeitet sie auch als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, doch der Schauspielerei hat sie nie den Rücken gekehrt: Seit Oktober 2023 ist sie fester Bestandteil des Hauptcasts von „Unter Uns“ und verkörpert dort die Besitzerin einer Hotelkette, Patrizia Neumann-Goldberg.

Jana und Thore Schölermann: Große Liebe am Filmset Jana Julie Kilka (heutige Schölermann) übernahm im Jahr 2010 die Rolle der Jessica Stiehl. Dort lernte sie ihren Serienkollegen Thore Schölermann als Christan Mann kennen und lieben. Es entwickelte sich die ganz große Liebe, die bis heute andauert. Seit 2019 ist das paar verheiratet und gemeinsam haben sie bereits eine zweijährige Tochter. Und dann erreichten die Fans die tolle Nachricht, dass Jana erneut schwanger ist und die Familie bald zu viert sein wird. Die werdenden Eltern freuen sich schon sehr und schrieben auf Instagram: „Ab jetzt wird unser Leben noch bunter“. In der Serie war Thore als Christian Mann jahrelang mit Jo Weil als Oliver Sabel liiert. Sie waren das prominenteste homosexuelle Paar in der deutschen Serienlandschaft, bis Schölermann 2012 aus der Serie ausstieg, um sich auf seine Moderations-Jobs zu konzentrieren: Seit 2012 ist er regelmäßig bei „taff“ auf ProSieben zu sehen, moderiert „The Voice of Germany“ auf ProSieben und Sat.1 und seit 2013 auch „The Voice Kids“. Außerdem moderiert er seit 2018 gemeinsam mit seiner Frau die ProSieben Sendung „Get the F*ck out of my House“.

Wolfram Grandezka 11 Jahre lang spielte Grandezka (2004 bis 2015) den Serienfiesling Ansgar von Lahnstein. Für seine Rolle wurde er sogar bei den „German Soap Awards“ vom ehemaligen Oberbürgermeister Düsseldorfs, Joachim Erwin als „bösester Fiesling“ ausgezeichnet. In der Neuauflage war er von 2020-2021 ebenfalls Teil der „Verbotene Liebe“ Crew. Von 2018 bis 2021 verkörperte er in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ Gregor Pasch, einen Firmensanierer. Zuletzt ergatterte er 2023 eine Gastrolle im „Großstadtrevier“ in Folge 497 als Sonderermittler Robert Sehlmann.