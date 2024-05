"Verfolgt – Das Maskottchen von Auschwitz": Kritik zur Doku über den Kölner Dany Dattel

Die sieben Leben des Dany Dattel

Insgesamt sieben Leben – von der Deportation als Kleiner Junge nach Auschwitz bis hin zur Pleite der Kölner Herstatt-Bank – sind es, von denen der ehemalige Devisenhändler Dany Dattel im WDR-Dokumentarfilm "Verfolgt – Das Maskottchen von Auschwitz" so bewegend wie genau und nüchtern erzählt. Als fast Vierjähriger wurde er am 28. Juni 1943 mit der Familie nach Auschwitz deportiert. Am Ende seines Lebens entschloss er sich, noch einmal das KZ zu besuchen. Dany, der eigentlich Peter heißen wollte, erinnert sich an der Haustreppe zum Block 10, auf der er als kleiner Junge immer saß und mit Steinen warf, an die Hinrichtungen nebenan, an die Schreie im "Experimentierblock", in dem der KZ-Arzt Frauen ohne Narkose zwangssterilisierte.