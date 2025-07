„Villa der Versuchung“ bei SAT.1: Das Kapitalismus-Experiment mit Verona Pooth

Privat-TV-Ikone Verona Pooth führt Publikum und Promis durch eine neue Realityshow-Reihe bei SAT.1. Es geht an einen Ort, der zunächst paradiesisch wirkt. Allerdings: Es gibt dort strikt kapitalistische Regeln!

Nicht nur in der Medienwelt gilt: Es gibt nichts umsonst. Vor allem nicht in der "Villa der Versuchung". Die perfide konstruierte neue Realityshow-Reihe startet am Montag, 7. Juli, und sie variiert das bekannte Spiel vom Zusammenleben und Sich-Zusammenraufen nun mit einem pikanten Dreh. Mit von der Partie sind 14 mehr oder weniger bekannte TV-Persönlichkeiten, alle leben unter einem Dach – und werden selbstverständlich auf Schritt und Tritt begleitet von Kameras: Die Traum-"Villa" wirkt auf den ersten Blick wie eine Luxus-Destination mit nahezu "paradiesischer" Ausstattung, allerdings gilt sozusagen das "Kleingedruckte": Jedes Detail des Alltagslebens trägt ein Preisschild. Wer unbedingt rauchen oder die Essensrationen aufbessern möchte, muss dafür bezahlen – aus der Gemeinschaftskasse. Da ist Zoff vorprogrammiert!