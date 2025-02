Vorfreude auf "Let's Dance": Diese Promis sind dabei

Nach Let's Dance ist vor Let's Dance: so auch in diesem Jahr. Bald es wieder so weit und die Promis zeigen ihr Können oder auch Nicht-Können auf dem RTL-Tanzparkett. Welcher Promi wird die tänzerische Herausforderung 2025 annehmen? RTL hat nun die neuen "Dancing Star"-Anwärter bekannt gegeben.

Starttermin

Die erste Ausgabe von "Let's Dance" in diesem Jahr gibt es am 21. Februar 2025. Los geht es mit der bekannten Kennenlernshow, in der jeder Promi seine Tanzpartnerin oder Tanzpartner zugewiesen bekommt. Jeden Freitag (außer an Karfreitag) um 20:15 Uhr gibt es dann eine neue Folge der Tanzshow.