WM 2022 – Auslosung: Wann und wo wird sie übertragen?

Auf wen trifft Deutschland bei der Fußball-WM 2022 in Katar? Das entscheidet sich am 1. April, wenn in Doha die Gruppen der Endrunde ausgelost werden. Die Auslosung wird live übertragen.

Die Auslosung findet am 1. April in Katars Hauptstadt Doha statt, genauer gesagt im Exhibition und Convention Center. Insgesamt 32 Teams sind für die WM-Endrunde qualifiziert, wobei zum Zeitpunkt der Auslosung erst 29 WM-Teilnehmer feststehen werden. Corona-bedingte Verschiebungen im FIFA-Kalender sind der Grund dafür. Zudem musste das Spiel zwischen Schottland und der Ukraine verlegt werden, was Einfluss auf die Play-offs in Europa hat.