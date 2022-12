WM 2022 im TV: Einschaltquoten und Übertragungsinfos

Die FIFA steht wegen der Vergabe der WM an Katar massiv in der Kritik. Beim Bau der Stadien sind zahlreiche Gastarbeiter ums Leben gekommen und die Menschenrechtssituation in dem kleinen Wüstenstaat ist bedenkllich. "Das ist wie ein riesiger Schatten, der über allem liegt", sagt ARD-Experte Thomas Broich im Interview. Und ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann meint im Interview: "Werte, die der Fußball transportieren möchte, werden dort sprichwörtlich mit Füßen getreten." Die Sender stehen also vor einem Balanceakt. Sie müssen kritisch berichten, ohne das Sportliche aus dem Fokus zu verlieren. Oder andersrum.