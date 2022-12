WM 2022 im TV: Welche Spiele werden nicht im Free-TV übertragen?

ARD und ZDF haben bekannt gegeben, welche der anstehenden WM-Achtelfinal-Begegnungen sie übertragen werden. Nach dem deutschen Ausscheiden, das am Donnerstag im Schnitt immerhin 17, 4 Millionen Zuschauer verfolgten, hoffen die Sender dennoch weiter auf ein reges Interesse an dem umstrittenen Turnier in Katar.