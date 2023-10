Walentina verrät Details zur blutigen "Sommerhaus"-Streit: "Es gibt einen Täter und ein Opfer"

Während RTL von einem "Zwischenfall" spricht, ist die Eskalation im "Sommerhaus der Stars" (auch bei RTL+ )*) für Walentina ein Skandal. Der Verlobte der 23-Jährigen, Can Kaplan, soll während der Dreharbeiten ins Gesicht geschlagen worden sein. So heftig, dass der Unternehmer scheinbar vom Notarzt versorgt werden musste. Zum Beweis veröffentlichte der 26-Jährige das Attest mit dem Hinweis:"Prellung, linke Wange, nach Schlag bei Auseinandersetzung" auf Instagram.

Die blutige "Sommerhaus der Stars"-Auseinandersetzung

"Es gibt einen Täter und ein Opfer", will Walentina im Interview promiflash mit klarstellen. "Es gab von Cans Seite aus nicht mal Notwehr", verteidigt das Reality-TV-Sternchen ihren Verlobten. Beide fordern RTL auf, den Vorfall im TV zu zeigen. „Bitte zeigt die Sachen so, wie sie vorgefallen sind. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das, was dort passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit es jeder erfährt", kündigte Can Kaplan bereits an.