Wann endet die Sommerpause der Politshows? Alle Infos zu "Markus Lanz", "Hart aber fair" und Co.!

Brisante Themen gibt es viele zu besprechen. Beinahe täglich werden in den verschiedenen ARD und ZDF Polittalk-Formaten über die relevanteste Begebenheit aus Politik und Gesellschaft diskutiert. Doch im Sommer ist Schluss mit den Sendungen von Sandra Maischberger, Markus Lanz und deren Talk-Kollegen.

Demnächst wird es wieder leerer in den TV-Studios von Caren Miosga, Louis Klamroth und den weiteren Moderatoren von ARD und ZDF. Die große Sommerpause steht vor der Tür. Zudem werden durch die Fußball-EM und die Olympischen Sommerspiele sportliche Themen das Programm dominieren. Welche Sendungen sich von der Bildfläche verabschieden, wen man, trotz Pause, nochmal wiedersehen kann und wie lange, die Talk-Formate pausieren - alle Infos gibt es hier in der Übersicht.

Caren Miosga Als erste verabschiedet sich Caren Miosga mit ihrem gleichnamigen, sonntäglichen Talk in die Sommerpause. Am 9. Juni, dem Tag der Europawahl, geht die ARD-Moderatorin, schon um 20.40 Uhr, ein letztes Mal vor der Pause auf Sendung. Die Nachfolgerin von Anne Will kehrt am 25. August zurück ins Programm.

Hart aber fair Auch der ARD-Talk am Montagabend räumt seinen Platz. Louis Klamroth geht am 10. Juni in die "Hart aber fair"-Sommerpause. Am Montag, dem 5. August, gibt es das Wiedersehen mit dem Nachfolger von Frank Plasberg und dem Talk-Format.

Maischberger In der Zeit vom 12. Juni bis zum 21. August müssen die Zuschauer auf die ARD-Sendung von Sandra Maischberger verzichten - aber nicht auf die Moderatorin. Für eine Sendung kehrt die TV-Talkerin am 3. Juli zurück, um über die sportlichen Themen des Sommers zu reden.

Maybrit Illner Maybrit Illner gönnt sich eine besonders lange Urlaubspause. Am 25. Juli diskutiert die Moderatorin ein letztes Mal mit ihren Gästen vor der Unterbrechung. Erst am Donnerstag, dem 5. September, gibt es die nächste Ausgabe der ZDF-Sendung.