Was passiert heute bei GZSZ, AWZ und weiteren Soaps?

Liebe, Eifersucht und Drama: In unserem Überblick informieren wir Sie täglich darüber, was in den Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Sturm der Liebe" und weiteren Serien passiert.

Täglich gibt in der Woche neue Folgen, neue Dramen, neue Intrigen und viele Gefühle. In den Dailys "Rote Rosen", "Sturm der Liebe", "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist immer was los. Hier bekommen Sie immer aktuell die Kurzvorschauen auf die kommenden Folgen.

Dienstag, 14. Juni 2022: In "Rote Rosen" nimmt Britta Hendriks Heiratsantrag an. Conor entscheidet sich in "Unter uns" für eine Drogentherapie und in "Alles was zählt" sucht Isabelle Zuflucht bei Yannick.

14.10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nici gibt die Suche nach ihrem Vater nicht auf. Sie stellt das Bild in eine App und hofft so, einen Hinweis auf den Unbekannten zu bekommen. Währenddessen versöhnt sich Sandra mit Bernd und die beiden schmieden erste Hochzeitspläne. Da überrascht Nici ihre Mutter: Sie hat ihren Vater gefunden! Britta nimmt Hendriks Heiratsantrag überglücklich an. Doch nun ist der Verlobungsring verschwunden. Philip behauptet, dass der Ring geklaut worden ist. Aber Hendrik verdächtigt Philip selbst.

15.10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als sich Yvonne nach ihrer gemeinsamen Nacht weiterhin nicht zu Erik bekennen will, kann sich dieser bei einer Besprechung einen Seitenhieb gegen Christoph und sein Zahlenproblem nicht verkneifen. Um seine Akalkulie zu vertuschen, reagiert Christoph provozierend, bis es aus Erik herausplatzt, dass er mit Yvonne geschlafen hat. Zufällig stößt Rosalie auf den Zehn-Euro-Schein mit Raphaels Telefonnummer und wird an dessen Überzeugung, dass sie füreinander bestimmt sind, erinnert.

17.30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo und Easy sind aus dem Häuschen, als Julius' Adoptionstermin ansteht. Nur befindet sich Julius leider weit weg auf Klassenfahrt. Corinna macht Chris nach der gemeinsamen Nacht deutlich, dass sich zwischen ihnen nichts geändert hat. Chris ist jedoch wieder voller Zuversicht, was seine Beziehung zu Corinna betrifft. Mithilfe seiner Eltern beschließt Conor, den Drogen abzuschwören und sich in Therapie zu begeben.

19.05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian muss seinen Rauswurf aus dem Zentrum akzeptieren. Allerdings hat er noch ein Ass im Ärmel, das er nun ausspielt. Isabelle sucht nach einem Weg, die Gedanken an Caspar loszuwerden und entschließt sich zu einem sauberen Schnitt. Sie zieht zu Yannick in die Ziegeler-WG, worüber jedoch nicht alle begeistert sind.

19.40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Paul und Emily erfahren, dass Kate schon seit Längerem in der Schule Probleme hat, wird ihnen bestürzt bewusst, wie sehr auch sie unter den schwierigen neuen Umständen leidet. Katrin weiß, dass sie Tobias durch ihr fehlendes Vertrauen verletzt hat, und gelobt Besserung. Doch als Tobias Katrins Vertrauen provokativ auf die Probe stellt, eskaliert der Streit zwischen ihnen.