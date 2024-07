"Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking (1)":Kritik zur RTL-Sendung mit Steffen Hallaschka

In der zweiteiligen RTL-Dokumentation 'Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking' nimmt Steffen Hallaschka die Gehälter der Deutschen unter die Lupe und lüftet dabei einige der bestgehüteten Geheimnisse.

Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking (1) Dokumentation • 18.07.2024 • 20:15 Uhr

Nichts ist so elektrisierend wie die Neugierde auf die vermutlich am besten gehegten Geheimnisse der nächsten Mitbürger: RTL schickt zur besten Sendezeit zwei Folgen der neu aufgelegten Reihe "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" ins Rennen: "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka möchte wissen, was den Durchschnittsdeutschen am Monatsende finanziell bleibt. Dafür hat die Sendung 50 Freiwillige aufgetrieben, die sich in Finanzdingen auskunftsfreudig zeigen.

Wie viel Geld bekommt wohl der Nachbar – oder die eigene Ehefrau? Die Reihe rührt an eines der großen Tabus: Obwohl viele Bürger gerne ihre teuren, auf Hochglanz polierten Nobelfahrzeuge vorzeigen und ihren kompletten Lifestyle in den sozialen Medien darlegen, geben sie sich doch sehr zugeknöpft, wenn es konkrete Nachfragen zu ihrem Einkommen und zu ihrer Steuerbelastung gibt. Viele Beschäftigte in Betrieben haben sogar Vertragsklauseln akzeptieren müssen, die ihnen verbieten, mit den engsten Kolleginnen und Kollegen über die individuelle Entlohnung zu sprechen. Das Klischee will es, dass angeblich sogar oft enge Familienmitglieder nicht genau wissen, wie viel Geld der oder die Hauptverdiener zu Hause tatsächlich monatlich erhalten.

In den beiden Verbrauchersendungen geklärt werden, was man nun wirklich bei Unternehmen etwa wie Penny, Amazon, DHL & Co verdient. Auch spannend: In welchen Berufen kann man mit den höchsten Gehaltssprüngen rechnen? Außerdem geht es um die Frage, wie gerecht hierzulande gezahlt wird – etwa wenn männliche und weibliche Angestellte formal das Gleiche leisten.

Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking (1) – Do. 18.07. – RTL: 20.15 Uhr