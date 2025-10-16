Home News TV-News

Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein

Umbruch in Österreich

16.10.2025, 10.27 Uhr
von Julian Flimm
Im Wiener "Tatort" endet 2026 eine Ära. Doch schon jetzt verdichten sich Hinweise, wer danach das neue Ermittlerduo bilden könnte.
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer werden den Wiener "Tatort" bald verlassen.  Fotoquelle: bb/ORF/Ali Schafler

Beim Wiener "Tatort" steht ein Umbruch bevor: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer haben ihren Abschied für Ende 2026 angekündigt. Nun gibt es erste Hinweise darauf, wer das beliebte Duo ersetzen könnte. Laut einem Bericht des österreichischen "Kurier" sollen Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als neue Kommissare im Gespräch sein – die Zeitung selbst spricht von "verlässlichen Quellen".

Das ist der mögliche Nachfolger von Harald Krassnitzer

Der Wiener Schauspieler Laurence Rupp ist in Österreich längst ein bekanntes Gesicht – und auch "Tatort"-Erfahrung bringt er mit. Bereits drei Mal war er bereits im Wiener Ermittlerteam zu sehen, zuletzt 2020 im Fall "Pumpen". Darüber hinaus wurde er durch seine Hauptrolle als Arminius in der Netflix-Serie "Barbaren" auch international bekannt.


Laurence Rupp könnte ab 2027 im Wiener "Tatort" ermitteln. (Bildquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene)

Miriam Fussenegger könnte "Tatort"-Kommissarin werden

Die Linzer Schauspielerin Miriam Fussenegger gehört zu den festen Größen der österreichischen TV-Landschaft. Seit ihrem Durchbruch 2015 spielte sie in zahlreichen Krimiformaten mit – darunter "SOKO Donau", "SOKO Linz", "Landkrimi", "Vienna Blood" und "Die Toten vom Bodensee". Zuletzt war sie im Krimi "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" zu sehen. Auch sie ist keine Unbekannte im "Tatort"-Kosmos und könnte die Nachfolge von Adele Neuhauser antreten.




Miriam Fussenegger war in vielen Krimis zu sehen. (Bildquelle: picture alliance / Karl Schöndorfer / picturedesk.com)

ORF hält sich zu "Tatort"-Zukunft bedeckt

Trotz der Medienberichte bleibt der ORF zurückhaltend. In einem Statement erklärte eine Sprecherin des Senders, dass man sich aktuell nicht zu Spekulationen äußern wolle. Eine offizielle Bestätigung zur Nachfolge des Wiener Ermittler-Duos gibt es bislang also nicht. Bis Ende 2026 werden Krassnitzer und Neuhauser jedoch wie geplant in ihren Rollen bleiben.

25 Jahre Wiener "Tatort": Das Ende einer Ära

Harald Krassnitzer steht bereits seit 1999 als Moritz Eisner vor der Kamera, Adele Neuhauser unterstützt ihn seit 2011 als Bibi Fellner. Zusammen prägten sie den Wiener "Tatort" über ein Jahrzehnt und zählen zu den beliebtesten Ermittlerduos der Krimireihe.

Quelle: t-online.de

