Wechsel zu "Die Bergretter"? "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher macht Andeutungen!

"Promi Big Brother" ist zurück: Start der 12. Staffel und die ersten Stars bekannt

Die 12. Staffel von "Promi Big Brother" startet am 7. Oktober. SAT.1 hat bereits die ersten Bewohner bekannt gegeben: Mimi Fiedler, Mike Heiter und Max Kruse. Fiedler will sich im TV von ihrer privaten Seite zeigen, Heiter freut sich auf die Herausforderung und Kruse tritt in die Fußstapfen seiner Frau.

