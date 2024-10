Weitere Schlagerstars kritisieren Vorgehen in Silbereisens und Zarrellas Show

Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella in der Kritik: Sind in ihren Shows immer die gleichen Gesichter zu sehen? Immer mehr Fans, aber auch Schlagersängerinnen und -sänger scheinen zu diesem Urteil zu kommen. So auch Laura Wilde, wie sie nun in einem Interview mit "schlager.de" verlautbarte.

"Ich find's schade, dass in den TV-Shows immer die Gleichen sind", klagte die Sängerin. "Es wird offenbar vergessen, was die Fans wirklich wollen." Statt ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, würden die Zuschauer "denken, es ist eine Wiederholung". Die 35-Jährige wird selbst nicht in diese Shows eingeladen, obwohl sie sich in den letzten 15 Jahren in der Schlagerbranche bewiesen hat. Ihr TV-Debüt hatte sie 2009 im ZDF gefeiert.