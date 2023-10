Welche Sendungen werden am meisten im TV geschaut?

Die Quote einer Fernsehsendung berechnet sich aus dem Anteil der zuschauenden Personen. Sie wird an der Gesamtanzahl der Empfangshaushalte oder aller Menschen, die für die Ermittlung dieser Nutzungsdaten zur Verfügung stehen, berechnet. Die sogenannte Panelgruppe umfasst in Deutschland 5.000 Haushalte. Dazu gehören rund 10.500 Personen. Die Erhebung der Daten obliegt der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Dieses Marktforschungsinstitut in Deutschland ermittelt im gesamten Bundesgebiet und innerhalb der EU aus 140 Haushalten. Auftraggeber dafür ist die oben genannte AGF, Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung. Unter ihrem Dach haben sich mehrere Senderfamilien zusammengeschlossen: ARD und ZDF als öffentlich-rechtliche Sender. Aus dem privaten Sektor sind die Medienunternehmen RTL Television, ProSieben und Sat.1 mit an Bord.

Die Messung der Daten erfolgt über den GfK-Meter. Das Messgerät wird an sämtliche Empfangsgeräte in den Empfangshaushalten installiert. Es registriert jedes Ein- und Abschalten einzelner Personen im Haushalt per Knopfdruck. Das erlaubt eine sekundengenaue Berechnung der Fernsehnutzung. Zwischen 5 und 6 Uhr übermittelt das GfK-Meter die so gesammelten Daten an das GfK-Daten-Center in Nürnberg. Dort werden sie ausgewertet und liegen etwa ab 8:30 Uhr den TV-Sendern vor.