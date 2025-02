"Wenn die Arktis schmilzt": Alle Infos zur Natur-Doku mit Sven Plöger

Das "ewige Eis" war einst wortwörtlich gemeint. Doch so ewig ist es nicht mehr: In der Arktis schmelzen die Gletscher unaufhaltsam. Und: Was dort im hohen Norden geschieht, beeinflusst auch das Wettergeschehen in Deutschland gravierend. Die Arktis, so zeigt es Meteorologe Sven Plöger in seiner neuen Dokumentation, unterliegt als "Wetterküche" Europas durch den Klimawandel beispiellosen Veränderungen. Zurückgehendes Eis, veränderte Luft- und Meeresströmungen sowie steigende Temperaturen sorgen auch hierzulande für Wetterereignisse, die wir so zuvor nicht kannten. Auf einer Reise durch Grönland will Plöger die dramatischen Auswirkungen des arktischen Wandels untersuchen.