"Wer einmal stirbt dem glaubt man nicht": Ist mein Mann wirklich tot?

Streaming-Tipps

"How I Met Your Mother"-Ableger und "Mrs. Marvel" - Die besten Serien im Juni

Im Sommer lassen es Amazon, Netflix und weitere Anbieter mit neuen Serien krachen. Lange haben die Fans auf den Ableger von "How I Met Your Mother" gewartet. Ab Juni ist es mit "How I Met Your Father" bei Disney+ so weit. Mit "Ms. Marvel" und "The Boys" oder auch "Peaky Blinders" stehen einige Highlights für einen Serienmarathon bereit.

