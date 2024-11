Wer ist der beste Reality-Star? RTL verleiht den ersten „Reality Award“

Der Sender RTL hat einiges an Reality-TV-Formaten zu bieten. Eskalation, Ausraster und menschliche Abgründe inklusive. Doch welche Show ist am unterhaltsamsten? Und welcher Reality-Star gehört zu den beliebtesten? Das soll nun mit einem Preis geklärt werden. Am 7. Dezember verleiht RTL erstmals den "Reality Award".