"Wer weiß denn sowas?": Das sind heute die Gäste im ARD-Quiz

Negativrekord für die aktuellen Rosenkavaliere

Quoten-Tief bei den "Bachelors": Wenig Intersse an der RTL-Kuppelshow

So schlecht kam bisher keine Staffel von "Der Bachelor" beim Publikum an. In diesem Jahr verteilen mit Sebastian Klaus und Dennis Gries gleich zwei Rosenkavaliere die Blumen. Doch die Einschaltquoten sinken weiter und haben nun sogar einen Negativrekord in der Geschichte der RTL-Show aufgestellt.

MEHR