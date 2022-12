Wer weiß denn sowas? – Die Gäste heute und der ganzen Woche

Trauer um Hollywood-Star

Kirstie Alley: Details zum Tod werden öffentlich

Der Tod von Kirstie Alley kam für viele überraschend. Noch im April dieses Jahres sang die Schauspielerin in der US-Version von "The Masked Singer". Wenige Monate später, am 5. Dezember, verstarb der "Kuck mal, wer da spricht!"-Star mit 71 Jahren an einem Krebsleiden. Nun hat die Familie des Hollywood-Stars nähere Details zu den Umständen ihres Todes bekannt gegeben.

